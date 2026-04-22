Finale Kupa Srbije u fudbalu biće odigrano 13. maja, a preostalo je da se saznaju finalisti, kao i stadion domaćin ovog meča.

Fudbaleri Vojvodine gostuju 29. aprila na "Marakani" ekipi Grafičara, dok će Jedinstvo iz Uba dan kasnije ugostiti Crvenu zvezdu.

Za sada nema naznaka gde bi meč mogao da bude odigran, a kako piše "Sportinjo" pozivajući se na svoj izvor, realna mogućnost je stadion Partizana.

- Tereni na stadionima u Loznici i Leskovcu nisu baš u najboljem stanju. Kad se sve sagleda, jedini neutralan stadion za koji sa sigurčnošću znamo da ima dobar teren je stadion Partizana. Ne bi bilo loše da se igra u Humskoj, crno-beli svakako nisu učesnici, dakle ko god da bude, neće imati prednost domaćeg terena. Odluka još nije konačna, naravno, ali to je jedna od opcija - objašnjava izvor upućen u dešavanja.