Nekadašnji ruski rukometaš i dosadašnji trener Meškova iz Bresta Eduard Kokšarov preminuo je u 51. godini, saopštio je danas beloruski klub.

Kako je naveo Meškov, smrt Kokšarova je nenadoknadiv gubitak i veliki šok za celokupnu svetsku rukometnu zajednicu.

- Meškov Brest izražava iskreno saučešće porodici i najmilijima Eduarda Aleksandroviča. Pamtićemo ga kao čoveka koji je ostavio svetao trag u našem timu i u srcima svih koji su ga poznavali - saopštio je beloruski klub.

On je u dresu reprezentacije Rusije osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 2000. godine, bio je šampion sveta 1997. i prvak Evrope 2000. Kokšarov je igrajući za Celje 2004. godine osvojio Ligu šampiona.

Po završetku karijere bio je selektor Rusije, a radio je i kao trener u Vardaru, Rostovu, Krasnodaru i Brestu koji je vodio od 2023. godine.