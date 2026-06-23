Gatuzo (48) je sa Lacijom potpisao dvogodišnji ugovor, prenose italijanski mediji. On će na klupi rimskog kluba zameniti Mauricija Sarija, koji je pre mesec dana napustio Lacio.



- Naš klub sa zadovoljstvom dočekuje novog trenera, u uverenju da njegovo iskustvo, profesionalnost i odlučnost mogu doprineti ostvarenju naših ciljeva - navodi se na sajtu Lacija.

Novi trener Lacija je tokom karijere vodio Sion, Palermo, OFI, Pizu, Milan, Napoli, Fiorentinu, Valensiju, Marsej, Hajduk Split i reprezentaciju Italije.

Lacio je sezonu završio na devetom mestu na tabeli italijanskog prvenstva.

Za klub iz Rima igra srpski fudbaler Petar Ratkov.