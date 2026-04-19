Loša sezona je iza Real Madrida. Očekivanja nisu ispunjena uprkos ogromnim ulaganjima.

Alvaro Arbeloa će svakako napustiti klupu “kraljevskog kluba”, ali to nije sve. Florentino Perez oteraće i još sedam igrača.

Kofere mogu da pakuju Eduardo Kamavinga, Ferlan Mendi, Dani Sebaljos, Lukas Vaskez, Naćo, Lunjin i Fran Garsija.

Klub želi da malo rastereti budžet i spremi se za letnji prelazni rok i nova pojačanja. Očekuje nas verovatno više nego zanimljiv rasplet situacije u najtrofejnijem klubu u istoriji fudbala.