Košarkaš Valensije Nejtan Rojvers najkorisniji je (MVP) igrač 35. kola Evrolige, saopšteno je danas iz takmičenja.

Amerikanac sa mađarskim pasošem briljirao je u pobedi Valensije na gostovanju Virtusu rezultatom 94:81. Rojvers je u petak uveče u Bolonji ostvario indeks korisnosti od čak 44. Rojvers je dao 33 poena (7/8 dvojke, 5/5 trojke, 4/5 slobodna bacanja), a imao je i 10 skokova i po jednu ukradenu i izgubljenu loptu.

Sve to je uspeo da uradi za 22 minuta na terenu.