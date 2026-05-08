Bivša teniserka Jelena Janković prošla je mnogo uspona i padova.

-Bilo je takvih momenata kada sam pomišljala da prestanem da se bavim tenisom. Tada sam se trudila da razmišljam pozitivno i nalazila motiv da se vratim na pravi put i nastavim da radim ono što najviše volim. Kada pomislite da ste na izmaku snage, tek onda bi trebalo da uložite dodatan trud i napor, da budete uporni i kažete sebi da možete i morate dalje jer ovaj život nema reprizu, neke šanse pružaju se samo jednom. Fokusiranje na tenis pomoglo mi je da prevaziđem sve teške trenutke u privatnom životu - govorila je nekada Jelena Janković.

Za kraj je imala jasnu poruku.

- Vrhunski sportista mora da bude spreman na sve žrtve koje su potrebne. To konkretno znači da vodi jedan skoro asketski život, u kome nema mnogo slobodnog vremena, pa time ni mogućnosti da se često viđate sa partnerom, posebno ako je i on profesionalni sportista. Sreća da karijere sportista ne traju predugo.

Nekadašnja prva teniserka sveta godinama je imala probleme sa povredama leđa i oka, zbog čega je praktično nestala sa terena. U međuvremenu je ostavila mogućnost povratka, pa dugo nije želela zvanično da potvrdi penziju.

Tokom karijere osvojila je 15 WTA titula i bila je broj 1 na svetu 2008. godine, što je ostao najveći uspeh njene karijere.

Poslednji meč Jelene Janković na WTA turu bio je na US openu 2017. godine, kada je završila učešće već u prvom kolu singla.

Tada je igrala protiv Čehinje Petre Kvitove i izgubila u dva tesna seta – 7:5, 7:5, iako je u oba seta imala šanse da preokrene rezultat.

Bio je to njen poslednji nastup u singlu na grend slemu i ujedno kraj njenog takmičarskog prisustva na najvišem nivou tenisa.

Nekoliko dana kasnije, Jankovićeva je odigrala i dubl meč na istom turniru, ali je zajedno sa partnerkom Anastasijom Sevastovom ispala već u ranoj fazi takmičenja, čime je i zvanično završila svoje učešće na US openu 2017.

Više se nije vraćala na teren, i pored toga što niko nije mogao jasno da kaže da neće više igrati...