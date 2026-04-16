Osvajač sedam gren slem titula nije igrao od US opena prošle godine. Istakao je da je oduševljen što sada ulazi u „stvaran život“.

-Moj teniski put se završava posle 36 godina. Imao sam neverovatno iskustvo. Hvala ocu, majci, Endiju na podršci i svim odricanjima. Hvala svima koji su mi pomogli i podržavali mi - napisao je Džejmi.

Osvojio je 34 dubl titule od toga dve sa bratom Endijem. Sa Velikom Britanijom je osvojio Dejvis kup 2015. godine.

Ljubitelji tenisa u Srbiji pamtiće ga po trofeju na Vimbldonu 2007. godine koji je u konkurenciji miks parova osvojio sa Jelenom Janković. Tada je i javno priznao da je zaljubljen u našu teniserku, bilo je varnica, ali je sve ostalo na tome...