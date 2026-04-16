Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv Reala u Madridu igraju poslednje kolo ligaške faze Evrolige.

Duel španskog i srpskog kluba odrediće sudbinu crveno-belih u daljem toku takmičenja. Odnosno, daće odgovor na pitanje sa koje pozicije će Zvezda započeti plej-in fazu.

Sa eventualnom pobedom ekipa Saše Obradovića dočekaće razigravanje sa sedmog mesta i imati praktično dve šanse na svom terenu da se domogne plej-ofa.

Ukoliko izgube u prestonici Španije mogu biti na bilo kom mestu od 7. do 10. To će odlučiti rezultati Panatinaikosa, Monaka i Barselone, odnosno, Zvezdinih rivala u borbi za plej-in.