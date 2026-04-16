NBA liga je u sredu uveče kaznila zvezdu Hornetsa, Lamela Bola, sa 35.000 dolara "zbog nepotrebnog i nepromišljenog kontakta" sa Bamom Adebajom iz Majami Hita, tokom utakmice plej-ina u utorak u Šarlotu.

Liga je saopštila da je taj potez "stvorio značajan rizik od povrede" za Adebaja, koji je zadobio povredu donjeg dela leđa i nije se vratio u igru, odigravši ukupno samo 11 minuta.

Bez njega na parketu, sezona Majamija završena je porazom 127:126 nakon produžetka – u meču u kojem je Bol postigao pobednički koš polaganjem 4,7 sekundi pre kraja.

Bol i Hornetsi sledeću utakmicu igraju u petak protiv Orlando Medžika, a pobednik će obezbediti osmo mesto u plej-ofu Istočne konferencije.

Kontroverzni potez nad Adebajom, glavnim centrom Hita, dogodio se početkom druge četvrtine u utorak.

Nakon što je Bolu blokiran šut pod košem, Adebajo je uhvatio skok i pokušao da ostane u terenu.

Bol je pao blizu centra Hita i zamahnuo ka njegovoj nozi, zbog čega je Adebajo snažno pao na parket, bez sudijskog zvižduka.