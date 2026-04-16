Denver je u završnici sezone odlučio da odmori najbolje igrače pa su tako meč sa Oklahomom propustili svi starteri, uključujući i Jokića, dok je protiv Sparsa jedino Nikola bio na parketu.

- Iskreno to mi se ne sviđa, samo hoću da igram. Nikada nisam imao šest slobodnih dana. Može to da pomogne onima koji su se mučili sa povredama. Mene da pitate, ja bih stalno igrao.

Jedan od novinara upitao je Nikolu i kakav je plan za defanzivu Nagetsa protiv Minesote.

- Hoćeš da ti dam naš plan igre, da Majka Nori ne mora da radi svoj posao? Da ih teramo da promašuju i da hvatamo skokove - nasmejao se Nikola.