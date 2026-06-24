Utakmica grupe C Svetskog prvenstva 2026. između Škotske i Brazila, zakazane u ponoć, ozbiljno je ugrožena zbog pretnje oluje na Floridi.

Jedini meč koji je trpeo zbog lošeg vremena bio je Francuska – Irak u Filadelfiji, prekinut na dva sata i deset minuta, a sada se predviđa novo nevreme u Majamiju, što znači da bi Brazilci i Škoti mogli da izađu na teren kasnije ili da ih poremeti u toku utakmice.



Protokol američkih vlasti kaže da svaka munja u krugu od 13 kilometara oko stadiona zahteva pauzu od 30 minuta, ali u tom periodu ne smeju da se ponavljaju.

Vlasti u Majamiju već su izdale upozorenje za meč na Floridi, a utakmica je zakazana za 18.00 (po lokalnom vremenu), odnosno za ponoć po našem, kada se najavljuje oluja. U slučaju da "Hard Rock Stadium" bude pogođen munjama, Škotska - Brazil bi mogao biti prekinut na neodređeno vreme.