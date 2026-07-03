Australijski stručnjak Angelos Postekoglu novi je trener fudbalera Al Nasra, saopštio je danas klub iz Saudijske Arabije.

Postekoglu (60) je sa Al Nasrom potpisao dvogodišnji ugovor.

On će na klupi Al Nasra zameniti Žorža Žezusa, koji je pre mesec dana napustio klub.

Australijski trener je tokom karijere vodio nekoliko klubova u domovini, kao i Seltik, Totenhem, Notingem Forest, a bio je i selektor reprezentacije Australije.

Al Nasr, za koji igra Kristijano Ronaldon, je prošle sezone osvojio titulu šampiona Saudijske Arabije.