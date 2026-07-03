Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim plasirao se u osminu finala Vimbldona, pošto je večeras u trećem kolu pobedio Amerikanca Majkla Dženga rezultatom 7:6 (7:1), 6:2, 6:1.

Meč je trajao sat i 55 minuta. Ože-Alijasim je četvrti teniser sveta, dok je Dženg 144. na ATP listi.

Oba tenisera su zadržala svoj servis u prvom setu, a Ože-Alijasim je bio bolji posle taj-brejka rezultatom 7:1.

Kanadski teniser je bio ubedljiv u naredna dva seta i protivniku je prepustio ukupno tri gema i tako prošao u narednu rundu takmičenja.

Ože-Alijasim će u osmini finala Vimbldona igrati protiv Španca Alehadra Davidoviča Fokine, a pobednik tog meča sastaće se u četvrtfinalu sa boljim iz duela između Novaka Đokovića i Romana Safijulina.