Fudbalski klub Partizan nastavlja sa dovođenjem novih ljudi u sportski sektor kluba.

Uglavnom su to provereni partizanovci i oni koji znaju kako klub iz Humske funkcioniše.

Tako je novi član skauting službe bivši fudbaler Partizana Goran Trobok.

Bivši vezista član je Skupštine kluba od prošlog leta. Radio je i kao trener mlađih kategorija Partizana.

Trobok je na stadionu „JNA“ proveo šest godina (1997-2003), i za to vreme osvojio tri titule prvaka i dva Kupa.

Pored Partizana, nastupao je još za Petrovac, podgoričku Budućnost, moskovski Spartak, Šangaj Šenhua, Šinik i Smederevo. Dres reprezentacije oblačio je u 16 navrata.