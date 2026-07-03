Fudbalski klub Partizan nastavlja sa dovođenjem novih ljudi u sportski sektor kluba.
Uglavnom su to provereni partizanovci i oni koji znaju kako klub iz Humske funkcioniše.
Tako je novi član skauting službe bivši fudbaler Partizana Goran Trobok.
Bivši vezista član je Skupštine kluba od prošlog leta. Radio je i kao trener mlađih kategorija Partizana.
Trobok je na stadionu „JNA“ proveo šest godina (1997-2003), i za to vreme osvojio tri titule prvaka i dva Kupa.
Pored Partizana, nastupao je još za Petrovac, podgoričku Budućnost, moskovski Spartak, Šangaj Šenhua, Šinik i Smederevo. Dres reprezentacije oblačio je u 16 navrata.
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