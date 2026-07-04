Ruski teniser Roman Safijulin biće protivnik Novaku Đokoviću u osmini finala Vimbldona. On je u trećem kolu iznenada lako pobedio Brazilca Žoaa Fonseku sa 3:0, po setovima 6:3, 6:3, 6:3.

Posle meča je dao zvaničan intervju na terenu i krenuo je da plače. Rekao je da je iza njega težak period i da nije znao da li će uopšte moći ponovo da igra tenis.

- Veoma sam srećan što se ponovo nalazim ovde. Posle US opena sam morao da zaustavim i da se posvetim povredi. Pre pola godine nisam znao da li ću se uopšte vratiti tenisu - rekao je Roman Safijulin, pa je krenuo da plače.

Publika ga je nagradila aplauzima i ovacijama.

- Nisam znao, super sam srećan što sam ponovo ovde - završio je Rus.