Fudbalska reprezentacija Hrvateke je na bolan način ispala sa Svetskog prvenstva. "Vatreni" su izgubili od Portugala sa 2:1, a presudio im je gol Gonzala Ramoša u 94. minutu.

Potom je u 103. minutu Joško Gvardiol pogodio za 2:2, ali je gol poništen zbog neverovatnog ofsajda. Situacija je bila takva da je Ivan Matanović bukvalno samo "liznuo" loptu, možda i svojom kosom, pre nego što je ona došla do Marija Pašalića, koji je asistirao za Gvardiola. Upravo kod pasa Matanovića za Pašalića je postojao ofsajd.

Nakon svega se oglasio i "glavni krivac" za ispadanje Hrvatske sa Mundijala, frizer Ivana Matanovića, koji je objavio video snimak u kojem je počeo da zbija šale na svoj račun.

- Je li trebalo da ga šišam na kratko? - napisao je Luka Grbac, koji je bio zadužen za stajling Matanovića.