Selektor Meksika Havijer Agire, potvrdio je da je došlo do promene termina utakmice osmine finala Svetskog prvenstva protiv Engleske, iako FIFA još uvek nije zvanično potvrdila odluku.

Kako se navodi, meč je pomeren šest sati ranije zbog najavljenih električnih oluja i odigraće se u nedelju od 20 časova po srednjeevropskom vremenu.

To je izazvalo veliko nezadovoljstvo u meksičkom taboru.

Agire je u razgovoru za Radio Formula poručio da je odluka ozbiljno poremetila planove ekipe.

- Tačno je, to je kao udarac u stomak, menja sve, plan. Nije da je potpuno uništen, ali skoro, jer morate da progutate šest sati planiranog treninga.

Selektor Meksika je istakao da će se ekipa prilagoditi odluci FIFA, ali da ni on ni igrači nisu zadovoljni promenom.

- Naravno, poštovaćemo ono što FIFA kaže. Uopšte mi se ne sviđa, niti mojim igračima. Naravno, hrana, dremka, san, fizioterapija, sve, sve, deluje trivijalno, ali nije.

Dodao je i da iza priprema stoji veliki rad čitavog tima, kao i da nije bio konsultovan oko odluke.

- Danas 60 ljudi radi ovde kako bi ovih 26 prijatelja izašlo u nedelju i pobedilo utakmicu, mislim, to nije mala stvar, istina je da je promena prilično važna i reći ću vam ovo, pa, mogu da razumem razloge i argumente, ali nisu me konsultovali i da, prilično sam ljut.