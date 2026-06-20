Posebno zanimljivo za Crvenu zvezdu i Partizan, koji i ovog leta traže pojačanja na svim pozicijama, jer je na tržištu dostupno više od 70 košarkaša različitih profila - od elitnih poentera do specijalista za odbranu i role igrača.

Kako se sezona završila, roster slobodnih agenata Evrolige rapidno raste, a među njima su i brojna dobro poznata imena koja su godinama igrala ključne uloge u najjačem evropskom takmičenju. Neki su već veoma blizu novog angažmana, dok drugi tek čekaju prave ponude.

Tržište nudi tipove različitih profila - iskusne plejmejkere, šutere, krila i dominantne centre, a to znači da bi i "večiti" rivali mogli da imaju koristi kada je reč o sastavljanju timova za narednu sezonu.

Grčki sport24.gr donosi kompletnu listu slobodnih agenata u Evroligi:

Plejmejkeri/bekovi:

Majk Džejms

Eli Okobo (prelazi u Dubai BC)

Teri Tarpej

Monte Moris

Tomas Satoranski

Nikolas Laprovitola

Ajzea Kejnan

Šakil Mekisik

Serhio Ljulj

Brendon Boston

Kris Džons

Nemanja Nedović

Nejt Mejson

Tamir Blat

Džon DiBartolomeo

Ife Lundberg

Stefan Jović

Stefano Tonut

Armoni Brooks (prelazi u ASVEL)

Vanja Marinković

Sebastijan Erera

Jakuba Uatara

Alesandro Pajola

Karsen Edvards (prelazi u Žalgiris)

Danijel Heket

Trent Forest

Glin Votson

Tomas Ertel

Šakil Harison

Brajan Angola

Melih Mahmutoglu

Krila/forvardi

Trej Lajls

Brakston Kej

Dvejn Bejkon

Džastin Anderson

Avudu Abas

Kostas Papanikolau

Metan Birsen

Nikolo Meli

Išmael Vejnrajt

Džaron Blosomgejm (prelazi u Dubai BC)

Majls Kejl

Majls Noris

Aleksa Radanov

Elias Haris

Savon Šilds

Nejt Sestina

Zak Ledej

Dilan Osetkovski

Dalton Holms

Leo Kavaliere

Nikola Akele

Timoti Luvavu-Kabaro

BurDžan Jildiz

Melvin Ažinša

Dejvid Lajti

Pol Embua

Embaje Endiaje

Centri:

Omer Jurtseven

Metju Kostelo

Kem Birč (prelazi u Aris)

Džonatan Motli

Danijel Tajs (prelazi u ASVEL)

Vili Hernangomez

Jusufa Fal

Donatas Motiejunas

Džoel Bolomboj

Bruno Kaboklo

Zek Hankins

Dejvid Mekormak

Leon Kracer

Usmane Diop

Brajant Danston

Mohamed Diuf

Judžin Omorui

Džesi Edvards