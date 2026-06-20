Posebno zanimljivo za Crvenu zvezdu i Partizan, koji i ovog leta traže pojačanja na svim pozicijama, jer je na tržištu dostupno više od 70 košarkaša različitih profila - od elitnih poentera do specijalista za odbranu i role igrača.
Kako se sezona završila, roster slobodnih agenata Evrolige rapidno raste, a među njima su i brojna dobro poznata imena koja su godinama igrala ključne uloge u najjačem evropskom takmičenju. Neki su već veoma blizu novog angažmana, dok drugi tek čekaju prave ponude.
Tržište nudi tipove različitih profila - iskusne plejmejkere, šutere, krila i dominantne centre, a to znači da bi i "večiti" rivali mogli da imaju koristi kada je reč o sastavljanju timova za narednu sezonu.
Grčki sport24.gr donosi kompletnu listu slobodnih agenata u Evroligi:
Plejmejkeri/bekovi:
Majk Džejms
Eli Okobo (prelazi u Dubai BC)
Teri Tarpej
Monte Moris
Tomas Satoranski
Nikolas Laprovitola
Ajzea Kejnan
Šakil Mekisik
Serhio Ljulj
Brendon Boston
Kris Džons
Nemanja Nedović
Nejt Mejson
Tamir Blat
Džon DiBartolomeo
Ife Lundberg
Stefan Jović
Stefano Tonut
Armoni Brooks (prelazi u ASVEL)
Vanja Marinković
Sebastijan Erera
Jakuba Uatara
Alesandro Pajola
Karsen Edvards (prelazi u Žalgiris)
Danijel Heket
Trent Forest
Glin Votson
Tomas Ertel
Šakil Harison
Brajan Angola
Melih Mahmutoglu
Krila/forvardi
Trej Lajls
Brakston Kej
Dvejn Bejkon
Džastin Anderson
Avudu Abas
Kostas Papanikolau
Metan Birsen
Nikolo Meli
Išmael Vejnrajt
Džaron Blosomgejm (prelazi u Dubai BC)
Majls Kejl
Majls Noris
Aleksa Radanov
Elias Haris
Savon Šilds
Nejt Sestina
Zak Ledej
Dilan Osetkovski
Dalton Holms
Leo Kavaliere
Nikola Akele
Timoti Luvavu-Kabaro
BurDžan Jildiz
Melvin Ažinša
Dejvid Lajti
Pol Embua
Embaje Endiaje
Centri:
Omer Jurtseven
Metju Kostelo
Kem Birč (prelazi u Aris)
Džonatan Motli
Danijel Tajs (prelazi u ASVEL)
Vili Hernangomez
Jusufa Fal
Donatas Motiejunas
Džoel Bolomboj
Bruno Kaboklo
Zek Hankins
Dejvid Mekormak
Leon Kracer
Usmane Diop
Brajant Danston
Mohamed Diuf
Judžin Omorui
Džesi Edvards
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