Nikola Jokić je završio sezonu u NBA ligi mnogo ranije nego što se očekivalo. Njegov Denver je eliminisan na startu plej-ofa od Minesote rezultatom 4:2.

Nagetsi su izgledali veoma loše u ovim utakmicama, ni Jokić nije bio na najvišem nivou, ostatak ekipe je takođe zakazao, pa se već uveliko priča o promenama u rosteru pred sledeću sezonu.

Bivši američki košarkaš Iman Šampert smatra da ispadanje Denvera u prvoj fazi plej-ofa predstavlja ozbiljan udarac i veliku "mrlju" u karijeri srpskog asa, pogotovo što ga mnogi već sada smatraju za jednog od najboljih igrača svih vremena.

- Govorili su da je Nikola Jokić među trojicom ili petoricom najboljih ikada. Ovo je ozbiljna mrlja u njegovoj biografiji. Nalazi se u najboljim godinama karijere, a ljudi su pričali da je i dalje najbolji igrač NBA lige. Najboljeg igrača ne bi smela da izbaci rezervna bekovska linija protivnika - rekao je Šampert za američke medije, prenosi "basketball network".

Iako je imao dobre brojke i u plej-ofu (25,8 poena, 13,2 skoka i 9,5 asistencija), Jokić se prilično mučio sa odbranom Minesote, a posebno je podbacio u šutu za tri poena, gde je pogodio svega sedam trojki iz 36 pokušaja, što je znatno slabije u odnosu na procente koje je imao tokom regularnog dela sezone.