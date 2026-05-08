Malo ko se od navijača Crvene zvezde seća Natanijela Asamoe, momka iz Gane koji je sa nepune 22 godine stigao na "Marakanu" tokom sezone 2011/12.

Crveno-beli su ga platili 200 hiljada evra, a on u dresu kluba iz Ljutice Bogdana nije pokazao apsolutno ništa.

Godinu i po dana je proveo u Zvezdi i za to vreme je odigrao 15 utakmica na kojima je postigao tek jedan gol, uz tri asistencije. Ono po čemu je upamćen jeste tuča sa Elijem Babaljem na treningu.

U avgustu 2013. je napustio Zvezdu i vratio se u domovinu, gde je potpisao za Medeamu. Zatim je početkom 2016. otišao u marokansku Ražu Kazablanku, ali se u ovom klubu zadržao samo do kraja sezone.

Kasnije je ponovo igrao u Gani, zatim se oprobao u Jermeniji, gde je igrao za Banantsom a onda se ponovo vratio u rodnu zemlju je u januaru 2021. potpisao za ekipu Asanti Gold. Tu se zadržao do kraja sezone i od tada više nigde nije igrao. Danas ima 36 godina.