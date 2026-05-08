Bivši košarkaš Partizana Rašon Tomas, suspendovan je od strane svog trenutnog kluba Dinamo Sasarija zajedno sa Derilom Mejsonom i Karlosom Maršalom za predstojeći meč protiv Breše u 30. kolu italijanskog Palakanestra.

Italijanski klub nije objavio razloge zbog kojih je povukao ovakav potez, ali je poznato da Tomas ima vrlo burnu prošlost. On je leta 2019. godine uhapšen u Americi zbog posedovanja i konzumiranja droge, posle čega je seo za volan. Tokom rutinske saobraćajne kontrole, kod njega je tafa pronađen ekstazi, zatim 3,5 grama marihuane, kao i dve boce ulja kanabisa.

Policajac je tada odmah osetio miris marihuane zbog čega je sprovedena kontrola, a on je potom priveden u zatvor Kuk Kaunti, da bi nakon plaćanja kaucije od 32.000 američkih dolara bio pušten da se brani sa slobode.

Prošao je bez zatvorske kazne, a od 2019. do 2021. je nosio dres Partizana. Svojom energijom i velikim zalaganjem na terenu je vrlo brzo postao miljenik "grobara" koji su mu dali nadimak "Raša". Tokom karijere je nastupao i za Oklahoma siti i njihov razvojni tim u NBA G ligi.