Partizan će izvesno na leto ući u veliku rekonstrukciju i uveliko se spominju imena koja bi mogla da obuku crno-beli dres.

Već se spekuliše da su na meti srpskog i regionalnog šampiona centar Hapoela Taj Odijase, kao i bek Armanija Armoni Bruks.

Ipak, to nije sve. Prema saznanjima dobro obaveštenog izraelskog novinara Arela Ginsbera, na Partizanovoj listi želja se nalazi i Džejlen Hord.

Reč je o franucskom igraču koji već drugu sezonu igra za Makabi i jedan je od najboljih krilnih košarkaša u Evroligi.

Hord ima zavidno NBA iskustvo jer je nastupao za Portland Trejl Blejzerse i Oklahomu Siti Tander. Ove sezone u proseku beleži 11,9 poena i sedam skokova po meču.