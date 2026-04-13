Srpski MMA borac Aleksandar Džoker Ilić, ipak, neće napustiti FNC. Iako su postojale indicije da će sportista uvesti neke od promena u karijeri, kako je i sam najavio, u samo nekoliko sati sve se promenilo. Srbin i FNC će nastaviti saradnju, a dogovor je na pragu.

Kako Telegraf saznaje, pregovori FNC-a i Ilića započeti su u ponedeljak tokom dana i sve je izvesnije da će dogovor biti postignut. Takođe se navodi da je potrebno da se dogovori još samo jedan detalj. Prema tome, vrlo je moguće da ćemo Ilića gledati već na predstojećem FNC 31 u Beogradskoj areni, koji će biti održan 30. maja.

Ono što je najviše rastužilo navijače, bila je činjenica da će izlazak Džokera otkazati i meč o kojem se dosta pričalo. Ipak, susret sa Đanijem Barbirom i dalje ostaje opcija, kojoj se ljubitelji MMA borbi veoma nadaju.

