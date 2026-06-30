Boraviće tamo do 12.jula.

U pogonu su 27 fudbalera. Za poverenje trenera Feđe Dudića boriće se Bogdan Marinković, Luka Lijeskić, Muhamed Šahinović, Nikola Miličić, Nikola Marjanović, Slobodan Simović, Tomas Ude, Viktor Živadinović, Mićo Кuzmanović, Mateja Dukić, Nikola Bukumira, Vanja Tomić, Semir Alić, Jovan Ilić, Mohamed Sise, Ibrahim Jusuf, Uroš Sremčević, Luka Milojević, Bojica Nikčević, Miloš Ristić, Aleksa Jelić, Alfa Balde, Asmir Suljić, Aleksa Marušić, Nemanja Miletić, Ilija Babić i Ester Sokler.

Prvi rival Radničkom na pripremama biće OFК Beograd, 1. jula, potom 7. jula sledi duel sa Budućnošću iz Podgorice, a 11. jula sa jermenskim Urartuom iz Jerevana, koji se do 1. avgusta 2019. godine takmičio pod imenom Banants.

Muhamed Šahinović je novi golman Radničkog 1923. Mladi čuvar mreže stiže u kragujevački klub na pozajmicu iz poljskog Rakova, uz pravo otkupa na kraju sezone. Rođen je 30. septembra 2003. godine u Sarajevu, a tokom dosadašnje karijere branio je za Sarajevo, kao i na pozajmicama sticao iskustvo u inostranstvu.

Šahinović je nastupao i za mlađe reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine, uključujući i U-21 tim.