Poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se u drugo kolo Vimbldona, pošto je danas u Londonu u prvom kolu pobedila Amerikanku Tejlor Taunsend 6:1, 2:6, 6:3.



Meč je trajao dva sata i dva minuta. Švjontek je treća teniserka sveta, dok se Taunsend nalazi na 79. mestu WTA liste.



Švjontek, koja brani titulu na Vimbldonu, igraće u drugom kolu protiv Čehinje Karoline Pliškove, koja je nadigrala sunarodnicu Terezu Valentovu 6:3, 6:4.



Plasman u drugo kolo Vimbldona izborile su i Švajcarkinja Viktorija Golubić, Marija Timofejeva iz Uzbekistana i Australijanka Kimberli Birel.