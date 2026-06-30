16.34 - Poznato je kad će Novak Đoković odigrati meč drugog kola protiv Stefanosa Cicipasa. Više o tome OVDE.

16.01 - Dušan Lajović je poražen u prvom kolu Vimbldona od Amerikanca Tejlora Frica sa 3:0 u setovima.

14.12 - Počeo je meč Dušana Lajovića i Tejlora Frica.

10.25 - Teodora Kostović je odgovorila Arini Sabalenki.

09.54 - Oštra prozivka na račun Janika Sinera.

09.50 - Arina Sabalenka je brutalno ponizila Teodoru Kostović. Više o tome OVDE.

09.47 - Što se tiče Centralnog terena, program od 14:30 otvara aktuelna šampionka Iga Švjontek koja će se sastati sa Tejlor Taunzend. Nakon nje će na teren šampion Rolan Garosa Aleksandar Zverev i njegov imenjak Bloks. Za kraj, veliki povratak Serene Vilijams, koja će igrati protiv Maje Džoint.

09.45 - Kada je reč o srpskim predstavnicima, danas će na teren Dušan Lajović, koji je u glavni žreb upao kao srećni gubitnik nakon povlačenja Džeka Drejpera. Igraće protiv Tejlora Frica i taj meč je na programu oko 14 časova.

09.40 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen drugom danu Vimbldona. Šta se sve dešavalo u ponedeljak možete videti OVDE.