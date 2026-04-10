Srpski košarkaš Nikola Jokić iz utakmice u utakmicu piše nove stranice istorije. Ipak, sva je prilika da ni ove sezone neće dobiti MVP nagradu, već će ona ponovo otići u ruke Šeja Gildžusa Aleksandera.

Jokić ima nestvarne brojke, tripl dabl prosek (27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija), međutim, uprkos tome ostaće uskraćen za veliko priznanje.

Prema rezultatima koje je objavio portal "Atletik" koji je radio anonimnu anketu sa igračima iz najjače lige sveta Kanađanin će pobediti u MVP trci.

Prema njihovim rezultatima Šej je dobio 39 odsto glasova i skoro je duplo ispred Jokića koji ima 21,4 odsto dobijenih glasova. Iza su Džejlen Braun iz Bostona, Kejd Kaningem iz Denvera i Luka Dončić (sva trojica sa po 8,2 odsto glasova).

Jokić ima tripl-dabl u proseku i po tome mu nema ravnog. Primera radi Šej, koji je plejmejker i kome je posao da razigrava saigrače ima samo 6,6 asistencija u proseku (uz 31,1 poen i 4,3 skoka).