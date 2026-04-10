Denver Nagetsi su objavili da je Srbin „questionable“ odnosno upitan za duel protiv aktuelnih šampiona zbog problema sa zglobom desne ruke.

Ukoliko se desi da propusti ovu utakmicu, biće to prvi put posle dva meseca i povratka na teren posle povrede kolena, kada nije igrao na 16 vezanih utakmica.

To dovodi u opasnost i njegovu kandidaturu za MVP zvanje. Po pravilima NBA lige igrač mora da odigra najmanje 65 utakmica da bi bio „u igri“ za bilo koje priznanje na kraju regularnog dela sezone.

Jokić u poslednje vreme igra u neverovatnoj formi. Nagetsi su vezali 10 pobeda, a Srbin je beležio 25,2 poena, 14,5 skokova i 12,7 asistencija po utakmici.

Nikola i ove godine ima tripl dabl prosek sa 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija. Prvi je skakač i asistent lige, dok se na listi strelaca nalazi na osmom mestu.