Svaki klub u Evroligi mu je posvetio poruku i celo 37. kolo počinje minutom ćutanja u njegovu čast. Oglasio se i jedan stranac koji je igrao u timu iz Humske.

U sezoni 2007/08 je Milton Palasio bio plejmejker Partizana i on se emotivnom porukom na društvenim mrežama oprostio od svog nekadašnjeg trenera.

"On je bio moj je*eni čovek... Obraćao mi se na srpskom i sve sam ga razumeo. Nikada nisam radio sa trenerom koji se bolje prilagođava na uslove utakmice. Odmori treneru... Mamu ti je**m", napisao je Palasio.

Sa Partizanom ima 12 nacionalnih titula, 5 Kupa Radivoja Koraća, 5 titula ABA lige, Kup Koraća (Evrokup), dva Fajnal Fora Evrolige i nagradu za trenera godine u Evroligi.