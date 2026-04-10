Svet tenisa ostao je u šoku nakon ispovesti Laure Urutikoetčee, supruge čileanskog tenisera Nikolasa Đarija, koja je odlučila da prekine ćutanje o paklu koji su preživeli 2024. godine u prestonici Italije.

Dok se Đari borio na terenu, njegova porodica je proživljavala horor film u luksuznom hotelu, a sve je počelo jezivom porukom koju je Laura dobila odmah nakon prvog meča.

- Dobila sam poruku: "Doneću ti decu u kovčegu". Videla sam to čim se završio prvi meč - ispričala je Laura u potresnom snimku na svom Instagram profilu.

Međutim, maltretiranje se tu nije završilo. Nepoznate osobe su u više navrata ulazile u njihovu sobu u hotelu, dok su unutra bila njihova deca od dve i tri godine.

Laura opisuje scenu koja ledi krv u žilama:

- Ušli smo u sobu i videli da je neko unutra bio. Ostavili su upaljenu cigaretu na krevetu, ali je nisu ugasili. Jastuke su poređali na pod, uredno, jedan do drugog. Ostatak sobe je bio u totalnom haosu. To je bila poruka: "Bio sam ovde" - priseća se ona.

Ono što dodatno izaziva bes jeste reakcija hotelskog osoblja i policije. Laura tvrdi da im hotel nije verovao, a da su tragove počistili pre nego što je policija stigla.

- Nisu nam dali da pričamo sa policijom, brzo su sredili sobu da unište dokaze. Rekli su nam da su se kamere "baš tada pokvarile" - dodaje supruga čileanskog asa.

Iako se Đari obratio ATP-u za pomoć, reakcija je bila sramotna. Ponuđena im je samo promena hotela, bez ikakvog dodatnog obezbeđenja.

Najstrašnija posledica ovog stresa stigla je kasnije. Nikolas Đari veruje da je upravo ovaj događaj bio okidač za vestibularni neuritis – tešku upalu nerva koja mu uzrokuje vrtoglavice, probleme sa vidom i gubitak motorike.

- I danas, kada se vrati u sobu, mora da radi vežbe da bi fokusirao vid. Ono što oči vide i ono što glava oseća kod njega su dve različite stvari. Ne možete da zamislite koliko je taj vertigo težak za njega - otkrila je Laura.

Podsetimo, Đari je uprkos ovom hororu te nedelje u Rimu stigao do finala, gde je izgubio od Aleksandra Zvereva. Poslednji veliki uspeh zabeležio je na Vimbldonu 2025. godine, gde je stigao do osmine finala, što mu je ujedno i poslednja pobeda na ATP turu pre nego što su zdravstveni problemi postali neizdrživi.