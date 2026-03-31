Oni su posle boljeg izvođenja penala pobedili Italiju u Zenici sa 4:1! Posle reugularnog dela bilo je 1:1.

Bosna i Hercegovina je drugi put u istoriji izborila plasman na Svetsko prvenstvo, prvi od 2014. godine, a Italija je treći put uzastopno ostala bez Mundijala!

Već u uvodnim minutima Bosna i Hercegovina je pokazala nameru da ne bude u podređenom položaju, preuzevši inicijativu kroz posed lopte i strpljivu gradnju napada. Ipak, prvu ozbiljniju priliku imala je Italija, ali je odbrana domaćih bila na visini zadatka.

Defanziva "zmajeva" je ipak popustila u 15. minutu, kada je Nikola Vasilj predao loptu u noge Nikolu Bareli, koji je odmah prosledio Mojzeu Kenu. Usledio je savršen udarac napadača Fjorentine za vođstvo "azura".

Primljeni gol nije pokolebao reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja je nastavila sa organizovanom igrom i sve češće pretila golu koji je čuvao Điđi Donaruma. U 21. minutu Ivan Bašić je snažno šutirao sa ivice kaznenog prostora, ali je golman Italije odličnom intervencijom sačuvao mrežu. Nedugo zatim usledili su i pokušaji Amara Dedića i Ermedina Demirovića, ali bez konkretnog rezultata.

Najbolje prilike za izjednačenje Bosna i Hercegovina je imala u finišu poluvremena. Demirović je u 38. minutu glavom šutirao tik pored stative, da bi samo nekoliko minuta kasnije propustio još jednu veliku šansu, kada njegov udarac nije imao dovoljno snage, ni preciznosti.

Detalj koji je značajno promenio tok susreta dogodio se u 41. minutu, kada je Alesandro Bastoni dobio direktan crveni karton. Bio je Bastoni poslednji igrač odbrane, zbog čega je isključen posle faula nad Amarom Memićem.

Do kraja prvog poluvremena nije bilo promene rezultata, pa se na pauzu otišlo sa prednošću Italije od 1:0.

Najveću priliku u ranoj fazi drugog dela imao je Kerim Alajbegović, čiji je snažan udarac sa distance odbranio raspoloženi čuvar mreže Italije. U nastavku akcije pretili su i Esmir Barjaktarević, kao i Benjamin Tahirović, ali je odbrana Italije, uprkos igraču manje, uspevala da odoli naletima gostiju.

S druge strane, Italija se oslanjala na kontranapade. U 60. minutu Ken je još jednom zapretio, ali je njegov udarac prošao tik iznad prečke. Kako je vreme odmicalo, pritisak Bosne i Hercegovine bio je sve jači, a selektor Sergej Barbarez je dodatnim izmenama pokušao da osveži ekipu i pojača ofanzivu.

Inicijativa se konačno isplatila u 79. minutu. Posle jedne akcije u kaznenom prostoru i odbijene lopte, najbolje se snašao Haris Tabaković, koji je smireno poslao loptu u mrežu za 1:1 i potpuno vratio neizvesnost u meč.

Do kraja utakmice Bosna i Hercegovina je nastavila da napada, dok se Italija uglavnom branila i pokušavala da sačuva rezultat. U završnici je viđeno nekoliko prekida i nervoze na terenu, a Donaruma je čak zaradio i žuti karton zbog prigovora sudiji. U nadoknadi vremena gosti su tražili i jedanaesterac nakon pada Ermedina Demirovića u kaznenom prostoru, ali je sudija Klemon Turpan ostao nem.

Novih golova nije bilo, te se otišlo u produžetke, u kojima je takođe bilo poprilično uzbudljivo i dramatično. Imali su prilike i jedni i drugi, ali nisu uspeli da nađu put do mreže, te je pobednik rešen tek nakon penala, koje je Edin Džeko morao da propusti zbog povrede.

Ipak, svi fudbaleri domaće selekcije su bili precizni sa bele tačke, dok su promašaji Espozita u prvoj i Kristantea u trećoj seriji koštali "azure".

BOSNA I HERCEGOVINA - ITALIJA 1:1 (0:1), p 4:1

Stadion: Bilino polje (Zenica)

Sudija: Klermon Turpan (Francuska)

PENALI:

4:1 - Bajraktarević odvodi Bosnu i Hercegovinu na Mundijal!

3:1 - Kristante pogađa prečku!

3:1 - Alajbegović vrlo siguran, Donaruma na jednu, lopta na drugu stranu.

2:1 - Tonali je precizan.

2:0 - Tabaković pogađa, Bosna ima lepu prednost.

1:0 - Espozito šutira preko gola.

1:0 - Tahirović siguran, Bosna i Herceogovina vodi.

Drugi produžetak:

120. minut - Kraj drugog produžetka! Gledaćemo penale!

119. minut - Prilika za domaće, udarac Tahirovića, lopta odlazi pored gola.

115. minut - Sve smo bliži penalima.

111. minut - Alajbegović je izveo korner, boksuje Donaruma.

106. minut - Počeo je drugi produžetak.

Prvi produžetak:

99. minut - Nove varnice, Gatuzo u sukobu sa Barjaktarevićem.

95. minut - Napadaju Bosanci na startu prvog produžetka, ali su dosta oprezni.

Kraj regularnog dela. Igraće se produžeci!

90. minut - Tri minuta je produžena utakmica.

87. minut - Kakva prilika za Bosnu i Hercegovinu, Demirović je tukao glavom, brani Donaruma.

80. minut - Goooool! Domaćin stiže do izjednačenja! Tabaković je strelac! Dao je gol posle odbitka. Proveravao je sudija Klemon Turpan sa kolegama u VAR sobi da li je bilo faula. Procenjeno je da nije.

74. minut - Prete gosti preko Espozita, rezultat ostaje nenpromenjen.

73. minut - Najbolja prilika za domaće. Tahirović je lukavo šutirao sa nekih 11, 12 metara, maestralno je reagovao Donaruma.

66. minut - Čak 20 šuteva fudbalera Bosne i Hercegovine naspram tri Italije, ali na semaforu je i dalje 0:1.

60. minut - Velika prilika za Kena posle kontre! Pobegao je odbrani BiH izašao je sam ispred Vasilja, ali je šutirao preko prečke.

51. minut - Opasan udarac Alajbegovića sa ivice kaznenog prostora, pravo u Donarumu.

49. minut - Pritisak domaćih na startu drugog poluvremena.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme u Zenici.

Poluvreme, Italija vodi, ali ima igrača manje

45. minut - Igraće se još tri minuta u prvom poluvremenu.

42. minut - Bastoni je dobio crveni karton zbog starta nad Memićem! Italijani ostaju sa igračem manje! Bastoni je bio poslednji čovek u odbrani.

38.minut - Razbudila se pomalo uspavana publika u Zenici posle šuta glavom Demirovića. Prošla je lopta malo pored stative.

33. minut - Inicijativa fudbalera Bosne i Hercegovine, nekoliko dobrih prilika, ali Italija čuva rezultat.

25. minut - Udarac Retegija sa distance, lak posao za golmana domaćih.

24. minut - Ponovo preti Bosna i Hercegovina. Katić se sam našao u kaznenom prostoru posle centaršuta, ali nije snažno šutirao, lak posao za Donarumu.

20. minut - Odličan udarac Muhamerovića! "Opalio" je sa ivice šesnaesterca posle izvedenog kornera, Donaruma odličan.

16. minut - Odmah domaćin pokušava da uzvrati, Katić je probao glavom, neprecizno.

15. minut - Gooool! Italija vodi 1:0, strelac je Ken! Fantastično je šutirao napadač "azura" posle greške golmana Vasilja u dodavanju.

6. minut - Demirović je probao iz velike daljine, lak posao za Donarumu.

3. minut - Domaćin prvi preti. Memić je iskoristio prostor na levoj strani, Kalifjori je nespretno reagovao, Lokateli je na kraju reagovao i izbacio loptu u korner.

1.minut - Utakmica je počela.

19.44 - Utakmici će prisustvovati i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković.

19.42 - U polufinalu je Bosna i Hercegovina savladala Vels posle penala, dok je Italija sa 2:0 bila bolja od Severne Irske.

19.40 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici baraža za Svetsko prvenstvo u kojem se sastaju Bosna i Hercegovina i Italija.