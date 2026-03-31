Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Nadir Hifi sa 20 poena, dok su Džastin Robinson, Sebastijan Erera i Jakuba Ouatara dodali po 14.



U ekipi Virtusa najbolji su bili Metju Morgan i Muhamet Dijuf, koji su postigli po 16 poena. Srpski košarkaš Alen Smailagić proveo je na terenu nešto manje od 12 minuta u timu iz Bolonje, a za to vreme zabeležio je osam poena i tri skoka.

Košarkaši Pariza se nalaze na 16. mestu na tabeli Evrolige sa 13 pobeda i 21 porazom, dok je Virtus na 17. poziciji sa istim učinkom.

Pariz će u narednom, 35. kolu Evrolige na svom terenu dočekati Olimpiju iz Milana, dok će se Virtus u Bolonji sastati sa Valensijom.