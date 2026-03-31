Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su večeras u gostima od ekipe Breše rezultatom 12:11 (3:1, 3:3, 4:4, 2:3) u meču trećeg kola četvrtfinale grupe A Lige šampiona.



Najefikasniji u timu Novog Beograda bio je Vasilije Martinović sa četiri gola. U ekipi Breši istakao se Filipo Ferero sa tri pogotka.



U drugom meču trećeg kola grupe A, Barseloneta je na svom terenu nadigrala Olimpijakos sa 20:13.



Prvo mesto na tabeli drži Barseloneta sa devet bodova, dok Novi Beograd, Olimpijakos i Breša imaju po tri.



U narednom kolu, koje je na programu 22. aprila, sastaće se: Olimpijakos - Novi Beograd i Barseloneta - Breša.