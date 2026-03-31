Fudbalska reprezentacija tzv. Kosova dočekuje Tursku u okviru baraža za Svetsko prvenstvo. Duel je zakazan za utorak od 20.45 na stadionu Fadilj Vokri u Prištini, a domaćini su se postarali da gosti imaju "vreo" doček.

Navijači su tokom noći organizovali vatromet i pokušali da poremete san i koncentraciju Turaka koji važe za favorita u ovoj utakmici. Na društvenim mrežama su se pojavili snimci koji svedoče da gosti nisu imali mira pred odlučujući meč vredan plasmana na Mundijal.

Pogledajte scene iz Prištine: