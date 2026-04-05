Jedan od najboljih košarkaša u NBA ligi u ovom trenutku, Viktor Vembanjama vodio je sinoć sa Nikolom Jokićem ogromnu borbu pod košem, a njegov San Antonio je položio oružje nakon produžetka protiv Denvera - 138:136.

Posle meča, Francuz je istakao da mu je bilo dosta zabavno da bude na terenu i da mu je žao što samo nije upisan trijumf.

- Mislim da je bila sjajna utakmica, vrlo zabavna, jedna od najzabavnijih. Žao mi je što nismo uspeli da je zatvorimo, moj zaključak je da smo bili dobri, igrali smo sa timom koji se za nešto bori. Imao je taj neki plej-of vajb.

Dodaje da tim mogao da se snađe bolje kada je došao do +4 na kraju poslednje deonice.

- Da, da, mislim da možemo da uradimo mnogo toga, nema boljeg rezultata ovog meča od toga da možemo toliko toga da naučimo. Mogli smo da zatvorimo meč kada smo imali +4 u četvrtoj deonici, trebalo je da se bolje snađemo na oba kraja terena. Generalno, svako dobro iskustvo.

Na sva usta je potom nahvalio Nikolu Jokića i istakao da je najbolji.

- Malo jeste drugačije u odnosu na drugačije timove. Imaju najboljeg napadačkog košarkaša na svetu. Morate da budete fokusirani u defanzivi, on je najbolji poslednjih pet godina sa razlogom i zato morate da uđete u meč skoncentrisani u odbrani. Uradili smo prilično dobar posao, bilo je zabavno i naučićemo iz toga dosta.

Popravio je svoju igru u Denveru u odnosu na neke prethodne mečeve.

- Da, stvarno je bilo zabavno i izazovno. Jedva čekam da igramo ponovo. Osećam se dobro, dobro sam funkcionisao, nešto što nisam mogao da radim ranije u Denveru, izazovno je, ali dobro je što sam uspeo da to uradim. Spreman sam za sve, fokusiran sam na to da se oporavim i da budem spreman za svaki meč.