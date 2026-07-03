Nema Dejan Lovren dlaku na jeziku. Pokazivao je to tokom čitave karijere, a posebno je emotivan kada se govori o reprezentaciji Hrvatske. U skladu s tim, eliminacija od Portugala (2:1) mu je teško pala.

- Boli, ali treba biti iskren i reći da je nedopustivo da se primi ovakav gol u zadnjih pet minuta. Jedan igrač na trojicu, pa centaršut, i da niko ne skoči? Nije mi jasno. Poenta je da želiš da izbiješ tu loptu. I nije problem u trojici, četvorici, nego u svima. Muka mi je kad vidim na snimku da jedan nadskoči trojicu naših odbrambenih koji su više od 190 centimetara. To Modrić nije zaslužio, Kovačić, koji je fantastično odigrao. Matanović je doneo energiju, Petar Sučić isto, ali na kraju nismo zaslužili. Gorim u sebi, jer ovo je vrhunski nivo i taj Ramos će iskoristiti svaku priliku - prenosi Lovrenove reči “Jutarnji list”:

- Hrvatska mora da igra agresivno i hrabro. Ne da se branimo i igramo defanzivno kao da smo DR Kongo. Mi smo među 10 najboljih reprezentacija na svetu.

Govorio je i o supertalentovanom Luki Vuškoviću koji se i nije baš snašao na prvom Mundijalu u karijeri.

- Vušković je prerano ušao u fokus. Odmah je zaigrao protiv Engleske, a trebalo je da ide polako. Kakav god da si talenat, iskustvo je vrlo važno. Velika su očekivanja od njega, to je veliki problem. Brajton će mu sigurno dati šansu, makar i po cenu grešaka - rekao je Lovren.