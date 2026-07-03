Mladi srpski košarkaši će se za plasman u finale boriti sa Turskom.

Reprezentacija Srbije do 17 godine je u četvrtfinalu savladala Litvaniju, a Turci su bili bolji od Francuske posle velike borbe – 94:87.

Drugi polufinalni par čine Australija i selekcija SAD, koja je ostvarila rekordnu pobedu od 149:82 protiv Portorika.

Naše mlade momke čeka u subotu veoma zanimljiv izazov s obzirom na to da je Turska domaćin ovog prvenstva. Neće imati protiv sebe samo talentovanog protivnika, već i žestoku publiku.

Polufinalni susreti su na programu sutra, a borba za zlatnu i bronzanu medalju u nedelju u Istanbulu.