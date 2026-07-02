Nikola Vasilj ispucao je loptu prema Edinu Džeku koji je u tom trenutku bio iza odbrane Amerikanaca koji su čekali da sudija pokaže ofsajd. Međutim, nije ga dosudio jer ofsajda nema prilikom izvođenja auta ili gol-auta, što očigledno u sastavu američke reprezentacije nisu znali.

Džeko je na kraju došao do lopte, a šutirao je Ermedin Demirović, što je Fris odbranio i izbacio loptu u korner, dok je i dalje trajao protest Amerikanaca koji su mislili da su oštećeni.

Na nesreću Bosne i Hercegovine, bila je to jedina situacija kada su uspeli da "prevare" domaćina. Amerikanci su jednostavno bili znatno bolji.

Ipak, na stranu sve, prosto je neverovatno da ne znaju pravila i da im se dešavaju ovakve stvari.

SAD ide dalje i jedno je sigurno, na ovom turniru iga jako dobar fudbal.