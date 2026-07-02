Nije Italijan skroz opušten...

-Dobro se osećam, ali ono što se desilo u Parizu, može da se ponovi. Za sada je sve u redu, nije velika vrućina, ali će naredne nedelje biti. Ne želim o tome sada da razmišljam, videćemo šta će se događati.

Otkrio je i neke detalje:

-Shvatili smo zašto je bilo onako u meču protiv Serundola, ali tu nema lakog rešenja. Problem je širi. Radimo sve što je u našoj moći da se to ne ponovi, a ako tako bude, znaćemo da nismo dobro uradili i da treba da menjamo put.

Baš zbog te premorenosti na Francuskom openu, prvi put je došao na Vimbldon bez ijednog zvaničnog turnira na šljaci. Samo je učestvovao na egzibiciji u Harlingemu.

-Nedostatak partija posle Garosa se oseća u mojoj igri, ali ovakve pobede mi pomažu da to nadoknadim. Sada mi je malo lakše, jer je meč protiv Kecmanovića bio veoma težak