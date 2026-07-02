Isključen je Balogun, a selektor Poketino smatra da to nije pravilna odluka.

- Gledao sam usporeni snimak, nije bilo namere da se zgazi igrač. Bila je to normalna reakcija koja se desila slučajno, zato za mene to nije bio crveni karton - poručio je selektor SAD.

Sličnu ocenu dao je i bivši sudija Endi Dejvis, koji je za ESPN kritikovao i sudiju i VAR tim, navodeći da je odluka bila pogrešna.

- VAR je svoju preporuku sudiji zasnovao na usporenim snimcima i zamrznutim kadrovima, što nije u skladu sa VAR protokolima, jer se oni u situacijama procene starta za crveni karton smeju koristiti samo za utvrđivanje tačke kontakta. Međutim, kada je došao do monitora, bilo bi iznenađenje da sudija nije isključio Baloguna, s obzirom na snimke koje mu je VAR predočio - analizirao je Dejvis.

Ipak, iz FIFA je stigao jasan odgovor da žalba nije moguća. Kako je za The Athletic potvrđeno iz jednog zvaničnog izvora, pozvali su se na član 66.4 disciplinskog pravilnika.

- Isključenje automatski povlači suspenziju za narednu utakmicu. Pravosudna tela FIFA mogu izreći dodatne suspenzije i druge disciplinske mere - navodi se u pravilniku.