Fudbalska reprezentacija Argentine dobro je započela takmičenje na Svetskom prvenstvu, i uz božju pomoć mogla bi da odbrani titulu osvojenu pre četiri godine u Kataru.

Isa Vegas, atraktivna navijačica „gaučosa”, ništa ne prepušta slučaju, pa je sličica Isusa Hrista uvek uz nju tokom utakmica nacionalnog tima. Zgodna plavuša je u otadžbini nadaleko poznata. Na Instagramu ima čak devet miliona pratilaca, a proslavila se objavama fitnes sadržine koje ističu njenu figuru.

Osim što je zdušno bodrila Lionela Mesija i drugove sa tribina stadiona u Dalasu (pobeda protiv Austrije 2:0, Mesi dvostruki strelac), pažnju je privukao i jedan detalj na njenoj nozi. Naime, ona se odlučila za privremenu tetovažu sa likom kapitena, što je naišlo na oduševljenje fanova argentinskog sastava na društvenim mrežama.

Južnoamerički tim trenutno je na maksimalnih šest bodova posle dva odigrana kola u Grupi J, čime je obezbeđen plasman u nokaut fazu, a u poslednjem kolu očekuje ga lak posao protiv autsajdera - selekcije Jordana u nedelju.