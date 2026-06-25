Domaćin Meksiko igrao je meč bez rezultatskog značaja, ali... Odirali su pošteno i jako do kraja. Pobedili su Češku sa 3:0 i tako je izbacili sa Svetskog prvenstva.

Ovaj meč ostaće upamćen i po tome da je u drugom poluvremenu ušao Giljermo Očoa.

Meksiko prolazi dalje sa prvog mesta, dok je Češka završila svoje učešće.

Južna Afrika je šokirala Južnu Koreju! Golom Maseka u drugom poluvremenu ova reprezentacija uspela je da sa drugog mesta prođe dalje u narednu rundu.

Ovo je prvi put u istoriji Mundijala da se J. Afrika plasirala u nokaut fazu. Do sada su uvek takmičenje završavali u grupi.

Meksiko je završio prvi u grupi sa devet bodova, Južna Afrika druga sa četiri, Južna Koreja treća sa tri a Češka je zauzela poslednje mesto u grupi sa samo jednim osvojenim bodom.

Tok utakmice:

Južna Afrika - Južna Koreja 1:0

Južna Afrika (4-2-3-1): Vilijams – Mudau, Okon, Embokazi, Modiba – Embata, Sithol – Maseko, Mofokeng, Apolis – Makgopa

Južna Koreja (3-4-2-1): Kim – H. Li, Kim, G. Li – Seol, Paik, I. Hvan, T. Li – K. Li, H. Hvan – Oh

Češka - Meksiko 0:3 (0:0)

Češka (3-4-2-1): Kovarž – Holeš, Hranač, Krejči – Coufal, Sadilek, Červ, Dudera – Šulc, Visinski – Hložek.

Meksiko (4-3-3): Ranhel – Sančez, Rejes, Montes,Čavez – Mora, Alvarez, Romo – Alvarado, Martinez, Kvinjones.

Drugo poluvreme:

90+3 - Meksiko daje još jedna gol! Strelac je Fidalgo.

78.minut - Giljermo Očoa ulazi u igru. Nije svakidašnje da golman menja golmana bez razloga, ali kada je ovaj čovek u pitanju... Najstariji Meksikanac koji će igrati na Mundijalu, debitovao je pre 21 godinu.

63. minut - Kako je krenulo! Južna Afrika vodi, gol je postigao Maseko!

61. minut - Evo još jednog gola! Sančez je pao u šesnaestercu, lopta mu je pobegla, ali problema nije bilo za Kinjonesa.

60. minut - Napada Koreja, pokušao je Oh, ali nije uspeo.

55.minut - Konačno! Evo prvog gola na ove dve utakmice, Čavez je pogodio za Meksiko.

46.minut - Utakmice su nastavljene!

Prvo poluvreme:

37. minut - Pokušao je Rejest atraktivno, ali nije pogodio metu.

30. minut - Makop je izašao sam ispred gola Južne Koreje i nije uspeo da pogodi metu.

30.minut - Nema mnogo dešavanja na terenu.

23. minut - Vreme je za pauzu...

8. minut - Velika šansa za Češku, Višinski je promašio iz sjajne situacije.

7. minut - Tukao je Kang Li, ali nije pogodio metu.

3. minut - Početno ispitivanje snaga traje, lagano su svi ušli u meč.

1.minut - Utakmice su počele!

02.30 - Šta kome treba? Meksiku je svejedno, Koreja ide dalje ako ne izgubi. Češka se nada porazu Koreje i pobedi protiv Meksika, a Južna Afrika da Češka neće dobiti Meksiko i da će oni savladati Koreju!





