Za razliku od mnogih igrača na turu, prvi teniser sveta talno porodicu uz sebe na turnirima, a Italijan kaže da mu upravo to odgovara.

- Mislim da me jednostavno ostave na miru kako bih mogao da radim ono što moram. Ja imam svoj posao, oni imaju svoj. Znam šta je najbolje za mene i šta treba da radim - rekao je Siner u intervju za "Vogue".

Istakao je da njegova porodica razume tenis, ali mu se ne meša u posao.

- Oni poznaju tenis, naravno, ali ne koliko ja, jer nikada nisu igrali - dodao je Siner uz osmeh.

Janik kaže da je to deo njihovog porodičnog odnosa - podrška postoji, ali bez pritiska i konstantnog prisustva.

- Tako funkcionišemo kao porodica. Volimo da podržavamo jedni druge, ali jedni drugima dajemo i prostor. Kada smo kod kuće, nikada ne pričamo o tenisu, uvek pričamo o drugim stvarima - poručio je Siner.

Sinera sada čeka nastup na Vimbldonu gde brani titulu. Treći grend slem sezone počinje 29. juna.