Na kraju je rezultat bio 3:3, što je i Alžiru i Austriji garantovalo plasman u osminu finala Svetskog prvenstva, ali način na koji se do toga došlo izazvao je brojne kontroverze.

Utakmica je ušla u napetu završnicu nakon što je Mahrez postigao gol u 93. minutu za vođstvo Alžira od 3:2.

Tim rezultatom bi Austrija bila eliminisana iz takmičenja, a Alžir bi imao izuzetno nepovoljan žreb u osmini finala jer bi igrao protiv Španije.

Međutim, samo tri minuta kasnije, u šestom minutu nadoknade vremena, Austrijanci su izjednačili, pri čemu je alžirska odbrana delovala izuzetno pasivno.

Sumnje u regularnost su dodatno pojačane nakon što su se pojavili snimci na kojima se vidi kako se Mahrezovi saigrači žale i kritikuju ga odmah nakon postizanja gola za 3:2.

Umesto smirivanja situacije, Mahrezova izjava medijima je praktično potvrdila sumnje da je postojao prećutni dogovor o rezultatu koji je odgovarao obema timovima.

-Raširili smo igru, a oni su se povlačili. Ali u poslednjem trenutku neko mi je gurnuo loptu kroz sredinu. Morao sam da trčim, moram da poštujem fudbal. Znam da je malo sramotno, ali tako je. Lopta je došla ispred golmana i morao sam da šutiram, morao sam da pokušam da postignem gol - rekao je Mahrez.

Nastavio je u istom ritmu.

-Znam da je bilo sramotno, ali takav je fudbal. Moram da ga poštujem. I dobra stvar je - dobra za njih - što su na kraju postigli gol i prošli dalje. Oba tima su prošla dalje i to je najvažnije.