Veliki broj Hrvata pratio je u sitnim satima utakmicu na trgu Bana Jelačića, ali su na kraju ipak imali više razloga za tugu, usled kasnog gola Gonsala Ramoša i poništenog Joška Gvardiola.

Osim zastava Hrvatske i dresova u bojama šahovnice, na trgu je, prema izveštajima, razvijena i jedna zastava Albanije. Pušten je takođe i deo koncerta Tompsona.

Na kraju meča sumorna atmosfera vladala je u centru Zagreba, posebno nakon gola koji je poništen.

Većina navijača otišla je u suzama, tako se to obično dešava.

Porutugal je slavio posle preokreta, a Hrvatima je poništen gol u samoj završnici meča.