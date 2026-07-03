Staro nepisano sudijsko pravilo kaže: Igra se dok sudija ne svira kraj.

Fudbaleri Belgije

A pre samog kraja u Sijetlu, odnosno više od dva sata posle početka okršaja sa Senegalom, Juri Tilemans je materijalizovao penal i odveo Belgiju u osminu finala - 3:2. Pogodio je u 120+5. minutu! Preciznije, kad se lopta zarila u mreži Dijaoa na semaforu je pisalo 124 minuta i 44 sekunde.

Kapiten „đavola“, karakterističnog imena za istok Evrope, a rođenog 1997. u srcu Zapada od oca Flamanca i majke Kongoanke, time se upisao u istoriju Mundijala kao strelac najkasnijeg pogotka.

Juri Tilemans

Senegal je do 86. imao prolaz među 16 najboljih na svetu (Dijara 25, Sar 51), ali je Romelu Lukaku tad vratio nadu Belgijancima, a tri minuta kasnije Tilemans je doneo produžetke na „Lumen fildu“. I to pošto se prethodno žestoko posvađao s Leandrom Trosarom, pa je Lukaku morao da ih razdvaja. A upravo Trosar mu je potom idealno centrirao za pogodak glavom.

Epitet junaka cele Belgije, i valonskog i flamanskog dela, Tilemans je zavredeo majstorskom izvedbom kaznenog udarca u 125. minutu. Odužilo se to jer je sudija iz Hondurasa uz pomoć kolega iz VAR sobe dugo vagao da li je faul bio za penal.

Rudi Garsija

- Znamo ovakve timove, gube taktičku strukturu pred kraj. Znali smo da će pri rezultatu 2:0 učiniti sve da zaštite gol, što je velika greška. Ako ikad budemo vodili 2:0, ne dajte da to radim. Jer, kad primite gol kao što su oni za 2:1, cela igra se menja - rekao je Rudi Garsija, Francuz na klupi Belgije.

Belgija će 7. jula, opet u Sijetlu, igrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država za plasman u četvrtfinale Mundijala za koji ovde imate sve na jednom mestu.

Juri Tilemans