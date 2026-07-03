Staro nepisano sudijsko pravilo kaže: Igra se dok sudija ne svira kraj.

A pre samog kraja u Sijetlu, odnosno više od dva sata posle početka okršaja sa Senegalom, Juri Tilemans je materijalizovao penal i odveo Belgiju u osminu finala - 3:2. Pogodio je u 120+5. minutu! Preciznije, kad se lopta zarila u mreži Dijaoa na semaforu je pisalo 124 minuta i 44 sekunde.

Kapiten „đavola“, karakterističnog imena za istok Evrope, a rođenog 1997. u srcu Zapada od oca Flamanca i majke Kongoanke, time se upisao u istoriju Mundijala kao strelac najkasnijeg pogotka.

Senegal je do 86. imao prolaz među 16 najboljih na svetu (Dijara 25, Sar 51), ali je Romelu Lukaku tad vratio nadu Belgijancima, a tri minuta kasnije Tilemans je doneo produžetke na „Lumen fildu“. I to pošto se prethodno žestoko posvađao s Leandrom Trosarom, pa je Lukaku morao da ih razdvaja. A upravo Trosar mu je potom idealno centrirao za pogodak glavom.

Epitet junaka cele Belgije, i valonskog i flamanskog dela, Tilemans je zavredeo majstorskom izvedbom kaznenog udarca u 125. minutu. Odužilo se to jer je sudija iz Hondurasa uz pomoć kolega iz VAR sobe dugo vagao da li je faul bio za penal.

- Znamo ovakve timove, gube taktičku strukturu pred kraj. Znali smo da će pri rezultatu 2:0 učiniti sve da zaštite gol, što je velika greška. Ako ikad budemo vodili 2:0, ne dajte da to radim. Jer, kad primite gol kao što su oni za 2:1, cela igra se menja - rekao je Rudi Garsija, Francuz na klupi Belgije.

Belgija će 7. jula, opet u Sijetlu, igrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država za plasman u četvrtfinale Mundijala za koji ovde imate sve na jednom mestu.