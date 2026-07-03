Španski stručnjak Pedro Martinez nije više trener Valensije, saopštio je danas učesnik nedavnog Fajnal fora Evrolige.

- Pošto je platio otkupnu klauzulu predviđenu u njegovom ugovoru, koja mu je omogućila da jednostrano raskine ugovor sa Valensijom, Pedro Martinez više nije povezan sa klubom i odlazi sa mesta glavnog trenera našeg kluba. Pre samo tri meseca, 25. marta 2026. godine, katalonski trener je produžio ugovor sa Valensijom do kraja sezone 2027/28. Pedro Martinez ostavlja Valensiju kao trener sa najviše vođenih utakmica (282) i najviše pobeda (207) - piše u objavi Valensije.

Martinez (65) je otkupio svoj ugovor da bi mogao da postane trener Reala umesto Serđa Skariola koji je smenjen u četvrtak.