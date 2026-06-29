Real Madrid je pred novim velikim zaokretom kada je reč o trenerskoj poziciji, a kako prenosi španska „Marca“, klub je veoma blizu dovođenja Pedra Martineza, stratega koji je sa Valensija Basketom iza sebe ostavio istorijsku sezonu.

Iako se još čeka zvanična potvrda statusa Serđa Skariola, španski gigant već priprema teren za promenu na klupi, a u prvi plan je iskočilo ime trenera koji je Valensiju vodio do prvog plasmana na Fajnal for u istoriji kluba, uz osvojen Superkup Endesa i titulu u Endesa ligi.

Prema navodima „Marce“, Real Madrid je spreman da aktivira izlaznu klauzulu u visini od milion evra kako bi ga doveo iz Valensije, uz plan da mu ponudi ugovor na tri godine i poveri mu vođenje ekipe u narednom ciklusu.

Ovaj potencijalni potez označio bi jednu od najvećih promena u evropskoj košarci ovog leta i još jednom potvrdio ambicije madridskog kluba da zadrži vrh kontinentalne scene.