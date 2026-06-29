Fudbaleri Srbije su na startu Evropskog prvenstva do 19 godina poraženi od Italije rezultatom 2:0. Na utakmici je bio i sin legendarnog Siniše Mihajlovića, Dušan.

U razgovoru za Meridian sport je objasnio zbog čega je u Velsu.

- Danas sam doputovao u Vels. Gledam Srbiju i Italiju naravno. Radim kao menadžer, a moja dva igrača nastupaju za Italiju. Takođe, selektor Gordan Petrić je bio veliki prijatelj sa mojim ocem. Baš sam srećan što sam ovde i što sam u prilici da gledam Srbiju i srpske igrače. Razgovarao sam juče sa Gordanom, nadam se da ćemo se videti. Srećan sam što je on selektor Srbije - rekao je Mihajlović.

Bavi se menadžerskim poslom.

- Moj sadašnji šef je bio jedan od najboljih prijatelja mog oca. Imamo nekoliko igrača iz bivše Jugoslavije. Radimo sa Filipom Kostićem, Edinom Džekom… Srbija je ovde povela talentovane momke, videćemo šta će biti.

Imao je samo reči hvale za trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića.

- Čujem se sa Dekijem skoro svaki dan. Stankovići i Mihajlovići su jedno – familija. Deki je moje sve, kao i njegovi sinovi. Držimo se zajedno. Nadam se i želim da Crvena zvezda uvek bude prvak i učestvuje u Ligi šampiona. Uskoro ću ponovo gledati utakmicu na Marakani - izjavio je Mihajlović.