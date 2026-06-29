Fudbalska reprezentacija Srbije do 19 godina izgubila je od Italije rezultatom 2:0 u prvom kolu grupe B Evropskog prvenstva.

Naš tim je prilično oslabljen na ovom takmičenju. Selektor Gordan Petrić nije mogao da računa na mnoštvo igrača koji su bili planirani kao nosioci igre. Redom su sa spiska otpali Veljko Milosavljević i Adem Avdić, a potom Mihajlo Cvetković, Andrej Bačanin, Vasilije Kostov i Andrija Maksimović.

Oslabljena Srbija nije uspela da iznenadi favorizovanu Italiju koja je stigla do trijumfa na startu takmičenja.

Loše je počelo po "orliće" pošto je u 11. minutu dosuđen penal za Italijane koji je skrivio Nikola Simić. Siguran izvođač najstrože kazne bio je Liberali i "azuri" su stigli do prednosti.

Pokušavala je Srbija nakon toga da ugrozi gol protivnika. Imala je nekoliko dobrih pokušaja, ali su se Italijani uspešno branili.

Italija je duplirala prednost u 76. minutu, kada je Idrisu postigao gol na asistenciju Idelea. Samo nekoliko minuta kasnije su "orlići" imali najbolju priliku na meču. Mogli su da smanje zaostatak, ali je Vasilije Novičić pogodio prečku.

Do kraja je viđeno još nekoliko prilika na obe strane, ali se rezultat nije menjao i Italija je došla do zaslužene pobede.

Srbija će u narednom kolu igrati protiv Ukrajine. Taj meč je na programu u četvrtak od 19 časova.

ITALIJA - SRBIJA 2:0 (1:0)

Italija: Pesina, Nardin, Natali, Verde, Kok, Liverali, Sala, Komoto, Koleta, Moskoni i Idrisou.

Srbija: Čarapić, Stojković, Hadžimujović, Simić, Petrović, Novičić, Makević, Milosavljević, Kostić, Ćirić i Damjanović.

Kraj utakmice!

90. minut - Tri minuta nadoknade.

85. minut - Novi pokušaj Italije, lopta ide preko gola.

79. minut - Prečka! Velika šansa za Srbiju da smanji zaostatak. Vasilije Novičić je pogodio okvir gola.

76. minut - Gol! Italija je duplirala prednost i sada ima velikih 2:0.

74. minut - Pokušavaju naši fudbaleri da zaprete i ugroze gol protivnika, ali Italijani uspešno čuvaju rezultat.

60. minut - Ćirić je najopasniji igrač našeg tima na ovom meču. Ponovo je zapretio, ali je njegov pokušaj izblokiran.

50. minut - Imali su Italijani dve odlične prilike na startu drugog dela. Ipak, uspela je Srbija da se odbrani.

Kraj prvog poluvremena!

42. minut - Pokušaj Kostića. Imao je i boljih opcija posle prodora sa leve strane, ali se odlučio za šut koji je izblokiran.

41. minut - Akcija Srbije iz auta, ali od svega samo korner posle kojeg nije bilo opasnosti za Italijane.

25. minut - Sada su Italijani imali nekoliko obećavajućih napada. Uputili su i jedan udarac, ali nedovoljno jak i Čarapić nije imao problema.

20. minut - Probudila se Srbija. Ćirić je imao priliku, ali su defanzivci Italije pravovremeno reagovali.

15. minut - Evo prve šanse za Srbiju. Nažalost, izostala je prava završnica.

12. minut - Gol! Italija vodi! Simić je napravio prekršaj u kaznenom prostoru, a sudija je pokazao na belu tačku. Liberali je bio siguran izvođač najstrože kazne.

5. minut - Prva šansa za Italiju. Koleta je šutirao, ali je Čarapić sjajno intervenisao.

Utakmica je počela!

16:27 - Pored Srbije i Italije, u ovoj grupi su još Hrvatska i Ukrajina.

16:20 - "Orlići" su u kvalifikacijama napravili veliko iznenađenje i bili prvi u grupi sa Portugalom, Engleskom i Poljskom.

16:00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici prvog kola grupe B između Italije i Srbije na Evropskom prvenstvu za fudbalere do 19 godina. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Velsa.